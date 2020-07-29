بنك بوبيان: نمو محفظة التمويلات 28% لـ 4.5 مليار دينار

أعلن بنك بوبيان الكويتي عن تحقيقه أرباحاً تشغيلية بنهاية النصف الأول من العام الحالي بلغت حوالي 44 مليون دينار على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم والكويت بسبب التداعيات غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا، التي اجتاحت العالم خلال الأشهر الماضية وأدت إلى تعطيل شبه كامل لجميع مرافق الحياة.

وبحسب بيان صادر عن بنك بوبيان، فقد واصل البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة 25 مليون دينار لينهي النصف الأول من العام بصافي ربح قدره 17 مليون دينار.

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ومع استحواذ بنك بوبيان على بنك لندن والشرق الأوسط خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفع إجمالي الأصول المجمعة لمجموعة بنك بوبيان حتى نهاية النصف الثاني إلى 6.1 مليارات دينار بنسبة نمو %28، وبلغ إجمالي ودائع العملاء 4.7 مليارات دينار بنسبة نمو 19%، فيما بلغت محفظة التمويل 4.5 مليار دينار بنسبة نمو %28، وبلغت الإيرادات التشغيلية 79 مليون دينار بنسبة نمو 8%.

وقد وظف البنك الامكانات لتنفيذ القرار القاضي بتأجيل جميع أقساط التمويل وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء إلى جانب تأجيل أقساط الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع عدم احتساب أي ارباح إضافية على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى وذلك لمدة 6 اشهر اعتباراً من شهر أبريل 2020.

يذكر أن بنك بوبيان نجح إقليماً وعالمياً في تغطية الاكتتاب في أول إصدار صكوك أولية غير مضمونة تحت مظلة برنامج الصكوك بمجموع طلبات يناهز 4.6 مليارات دولار، أي اكثر من 6 أضعاف المبلغ المستهدف (750 مليون دولار) والتي تم ادراجها في بورصة أيرلندا. وخلال الربع الاول من العام الحالي، أعلن بنك بوبيان عن استحواذه على أسهم إضافية فى بنك لندن والشرق الأوسط تمثل 45.25% تقريباً، ليصبح الإجمالي بعد إضافة الأسهم المملوكة لمجموعة بنك بوبيان حوالي 71% تقريباً من الأسهم العادية المصدرة لبنك لندن والشرق الأوسط.