باركليز يرفع المخصصات لـ2 مليار دولار بسبب كورونا

جنب بنك باركليز مخصصات أكبر من المتوقع بلغت 1.6 مليار جنيه إسترليني، أو 2.07 مليار دولار، لتغطية زيادة محتملة في خسائر القروض في الربع الثاني من العام، فيما بدأت التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا تلحق الضرر بأنشطة الأفراد.

وكان متوسط توقعات المحللين لمخصصات رسوم انخفاض قيمة الائتمان وخسائر القروض التي جمعها البنك عند 1.42 مليار إسترليني في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو/حزيران. وبهذه الزيادة يصل إجمالي المخصصات إلى 3.7 مليار إسترليني في النصف الأول من العام، في حين يتوقع محللون أن يزيد الرقم إلى 5.79 مليار إسترليني عن العام كاملا.

وحقق البنك البريطاني أرباحا قبل خصم الضرائب بقيمة 1.3 مليار إسترليني في النصف الأول من العام انخفاضا من ثلاثة مليارات قبل عام، إذ رجحت كفة مخصصات ديون رديئة محتملة أمام تحسن في إيرادات بنك الاستثمار الخاص به.

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وسجلت أقسام الدخل الثابت والعملة والسلع الأولية أفضل أداء في وحدة الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية بزيادة 60% في الدخل إلى 1.4 مليار استرليني في الربع الثاني. وسجل قسم الأسواق زيادة 49 بالمئة إلى 2.1 مليار إسترليني.