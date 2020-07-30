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ديون البرازيل ترتفع 3.27% إلى 85 مليار دولار

المصدر: برازيليا - رويترز
البنك المركزي البرازيلي
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قالت وزارة الخزانة يوم أمس الأربعاء إن الدين العام الاتحادي للبرازيل ارتفع بنسبة 3.27% في يونيو إلى 4.39 تريليون ريال (85 مليار دولار) مقارنة مع الشهر السابق.

وقالت الخزانة أيضا إن غير المقيمين زادوا حيازاتهم من الدين بمقدار 9.8 ريال مليار ريال في يونيو، وهو ما يبقي حصتهم في مجمل الدين العام البرازيلي عند 9.1%، وهى أقل حصة مملوكة للأجانب منذ ديسمبر 2009.

كلمات دالّة

#البرازيل, #اقتصاد, #ديون

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