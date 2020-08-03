المصرف الخليجي التجاري يستكمل طرح صكوك بـ 159 مليون دولار

أعلنت مجموعة "جي إف إتش" المالية، اليوم الاثنين، أن المصرف الخليجي التجاري، التابع لها، استكمل بنجاح طرح صكوك بقيمة 159 مليون دولار.

وقالت المجموعة، في بيان لسوق دبي المالي، إن الطرح جاء بعد حصول المصرف على موافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت بداية هذا العام.

وأضافت أن المصرف نال دعم المساهمين لإصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الداعمة لقاعدة رأس المال بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار بما يعزز قاعدة رأس المال ويساهم في تحقيق الأهداف المرحلية لاستراتيجية المصرف الجديدة.

ولفتت إلى أن الإغلاق الناجح لهذا الإصدار سيعزز المركز المالي للمصرف الذي سيمكنه من الاستثمار في تطوير خدماته المصرفية الإلكترونية لتتنافس للحصول على حصة أكبر بالسوق.

وأشارت إلى أن هذا النمو سينعكس كذلك على مركزها المالي وربحيتها.