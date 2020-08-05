مصرف لبنان المركزي: المصارف ستعاود فتح أبوابها غداً

أعلن مصرف لبنان المركزي أن البنوك اللبنانية ستعاود فتح أبوابها غدا الخميس.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إنه سيجتمع بمجلس إدارة البنك، الخميس، لاتخاذ خطوات لمعالجة الكارثة الناجمة عن انفجار أمس الثلاثاء، الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت.

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ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن محافظ بيروت، مروان عبود، أن قيمة الأضرار في بيروت نتيجة الانفجار تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.

فيما أشارت صحيفة "النهار" اللبنانية إلى وقوع "تدافع بين أهالي المفقودين والجيش على مدخل مرفأ بيروت"، بعد محاولة الأهالي منع أحد المواكب من دخول المرفأ.

كما أعلن الصليب الأحمر اللبناني، الأربعاء، أن الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت أمس، خلّف 100 قتيل على الأقل، ولا يزال المزيد من الضحايا تحت الأنقاض، فيما يعقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم، جلسة استثنائية لبحث تداعيات الانفجار.

الصليب الأحمر اللبناني قال إن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت ألحق أضراراً كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة، كما أسفر عن إصابة أكثر من 4 آلاف بجروح.

وذكر الصليب الأحمر في بيان: "حتى الآن أصيب أكثر من 4 آلاف شخص، وقُتل أكثر من 100 شخص"، مشيراً إلى أن فرقه لا تزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق المحيطة بموقع الانفجار.