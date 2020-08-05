ارتفاع أرباح "سامبا" الفصلية 2% لـ955 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لمجموعة سامبا المالية في الربع الأول من 2020، إلى 955 مليون ريال، مقابل 935 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 2.1%.

وتراجعت أرباح سامبا بنسبة 25%، مقابل تلك المحققة في الربع السابق والتي كانت 1.27 مليار ريال.

وحققت المجموعة صافي دخل من العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات إلى 1.39 مليار ريال، مقبل 1.6 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 13.4%.

وخلال النصف الأول من 2020، حققت سامبا صافي أرباح 2.22 مليار ريال، مقابل 2 مليار ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 11.45%.

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وأرجعت سامبا نمو أرباحها لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.6% نتيجة الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وأرباح تحويل عملات أجنبية ودخل أتعاب وعمولات، يقابلها جزئيا انخفاض في دخـل الاستثمـارات المدرجة بقيمتها العادلة مـن خلال قائمة الدخل.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.3% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف رواتب موظفين وما في حكمها، والمصاريف المتعلقة بالإيجار والمباني، والمصاريف العمومية و الإدارية الأخرى. ارتفعت ايضا مصاريف الزكاة والضريبة للربع الحالي.