مصرف لبنان: قروض استثنائية بالدولار للمتأثرين بتفجير بيروت

أصدر مصرف لبنان المركزي توجيها للبنوك والمؤسسات المالية في البلاد لتقديم قروض استثنائية بالدولار للمتأثرين بانفجار بيروت.

وأوضح مصرف لبنان أن القروض يجب أن تكون بدون فوائد لمدة 5 سنوات للأفراد والشركات الذين دمرت ممتلكاتهم جراء انفجار مرفأ بيروت.

كما سيتم بيع الدولار لجميع مستوردي الألمنيوم والخشب والزجاج بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو سعر أقل بكثير من سعر السوق السوداء الذي يزيد عن 8 آلاف ليرة للدولار.

وقال مصرف لبنان المركزي، في بيان: "سنقدم قروضا دولارية بصفر بالمئة فائدة للبنوك والمؤسسات المالية التي تعرض قروضا استثنائية".

ووجه مكاتب تحويل الأموال صرف التحويلات الخارجية إلى لبنان بالدولار.

إلى ذلك، أوضح مصرف لبنان المركزي أن القروض الاستثنائية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية يمكن سدادها بالليرة بناء على سعر صرف البنك.

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من جانبه، قال وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، في تصريحات تلفزيونية، إن لبنان ليس لديه القدرة المالية على مواجهة تداعيات الانفجار دون مساعدة دولية.

وقدر محافظ بيروت مروان عبود، في لقاء مع قناة "الحدث"، خسائر انفجار مرفأ بيروت بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار.

وتأتي هذه التقديرات مرتفعة عن تقديرات سابقة كانت تتراوح بين 3 - 5 مليارات دولار.

وأضاف عبود أن 300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد الانفجار.

وتزيد هذه الخسائر من معاناة لبنان الذي يحتاج إلى ما يصل إلى 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأميركي.