سهم التجاري الدولي يتصدر تداولات بورصة مصر

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، تصدر البنك التجاري الدولي قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول 7 ملايين ورقة، وبقيمة تداول 441 مليون جنيه.

وفي المركز الثاني جاءت شركة "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 142.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 216.1 مليون جنيه.

وجاءت شركة "دايس للملابس الجاهزة" في المركز الثالث بحجم تداول بلغ 130.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 194.1 مليون جنيه، تلاها في المركز الرابع شركة "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ نحو 349 مليون ورقة وبقيمة تداول 166.2 مليون جنيه.

وفي المركز الخامس جاءت الشركة "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول 76 مليون ورقة، وقيمة تداول 160.1 مليون جنيه.

جاءت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" في المركز السادس بحجم تداول بلغ 11.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 148.5 مليون جنيه.

وحلت شركة "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" في المركز السابع بحجم تداول 5 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول 102.5 مليون جنيه، تلاها في المركز الثامن شركة "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 41.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 100.8 مليون جنيه.

وفي المركز التاسع جاءت مجموعة "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول 32.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 89 مليون جنيه. وفي المركز العاشر والأخير جاءت "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 13.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 84.3 مليون جنيه.