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الأردن.. نمو القروض 4% لـ 36 مليار دولار

المصدر: العربية.نت
العاصمة عمَّان
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أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني اليوم الأحد، نمو إجمالي القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص 4% في النصف الأول من العام الحالي.

وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء، فقد وصل إجمالي القروض الممنوحة من البنوك في الأردن نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 25.67 مليار دينار (36.2 مليار دولار).

يأتي هذا الرقم بالمقارنة مع 24.67 مليار في نهاية 2019.

واستحوذت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص على 90.9% من إجمالي التسهيلات المقدمة من 25 بنكا تجاريا في المملكة والبالغة 28.21 مليار دينار.

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