تراجع أرباح "التجاري الكويتي" الفصلية 96% إلى 343 ألف دينار

تراجعت أرباح "البنك التجاري الكويتي" بـ96% في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع المقابل من العام، لتسجل 343 ألف دينار.

وقال البنك إن تراجع الأرباح يرجع إلى انخفاض إيرادات الفوائد والرسوم والعمولات والتعاملات بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى تسجيل انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 34 مليون دينار خلال النصف الأول من العام.

وأشار البنك إلى أن المجموعة قامت بتأجيل تحصيل أقساط القروض الاستهلاكية وأقساط البطاقات الائتمانية المُستحقة منذ بداية شهر أبريل، حتى نهاية سبتمبر المقبل، وهو ما أسفر عن خسارة قدرها 13 مليون دينار.