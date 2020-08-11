الإمارات دبي الوطني يفاوض لشراء بنك "بلوم - مصر"

قال بنك لبنان والمهجر، أحد أكبر بنوك لبنان، اليوم الثلاثاء إنه يدرس خيارات استراتيجية من بينها بيع حصته في بنك بلوم مصر نظرا للأوضاع الراهنة في بيروت وللالتزام بقرارات مصرف لبنان المركزي بزيادة رأس المال.

وأضاف البنك، في بيان صحفي تلقى موقع العربية نت نسخة منه، أنه "تم التقدم بطلب للبنك المركزي المصري للحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن... وقد وافق البنك المركزي المصري على البدء في عملية الفحص النافي للجهالة".

وكانت تقارير قد أشارت يوم أمس إلى اهتمام بنك الإمارات دبي الوطني بشراء حصة بنك بلوم في مصر.

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وأكدت مصادر قريبة من الصفقة أن بنك الإمارات دبي الوطني قد اختار شركة CI CAPITAL لتكون مستشاره المالي بصفقة استحواذه على بنك بلوم مصر، في حين ستتولى المجموعة المالية هيرميس مهمة مستشار طرف البائع.

وبنك بلوم مصر تابع لمجموعة بنك لبنان والمهجر وبدأ العمل في مصر عام 2005 ولديه نحو 28 فرعا. وجرت عملية إعادة هيكلة شاملة للبنك على مدار السنوات الماضية.

وتابع البنك "إتمام عملية البيع سيكون متوقفا على الحصول على موافقة مجلس إدارة بنك لبنان المهجر والموافقة النهائية من البنك المركزي المصري وبما يكفل الحفاظ على سرية البيانات وحقوق عملاء بنك بلوم مصر والعاملين به وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة".