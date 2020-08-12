بسبب مخاوف موجة ثانية.. بريطانيا تدرس تأجيل الميزانية

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يدرس خيارات لتأجيل إعلانه للميزانية في الخريف إذا ضربت بريطانيا موجة ثانية كبيرة من فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أنه في حين أن سوناك يتوقع أن يقدم الميزانية في الموعد المقرر، فإنها علامة على أن قلق الحكومة بشأن قفزة محتملة لكوفيد-19 في الخريف سيجعله مستعدا لتأجيل قرارات لإنفاق عام كبير إلى ما بعد الأزمة.

وتواجه بريطانيا مخاطر موجة ثانية من كوفيد-19 في الشتاء أكبر مرتين من التفشي المبدئي إذا أعادت فتح المدارس لدوام كامل بدون تحسين نظامها للاختبارات والرصد، بحسب دراسة نشرت الأسبوع الماضي.

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وتريد الحكومة أن يعود كل التلاميذ إلى المدارس بحلول أوائل سبتمبر، ويصف رئيس الوزراء البريطاني هذا بأنه أولوية وطنية.



وقالت الصحيفة إنه في حال تأجيل الميزانية، ربما إلى ربيع 2021 فإن من المتوقع أن يقدم سوناك "مراجعة مصغرة للإنفاق" في الخريف تخصص إنفاقا للوزارات لعام واحد فقط.

إلى ذلك، قال آندي هولدين، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك إنجلترا المركزي في وقت سابق، إن الاقتصاد البريطاني استعاد نحو نصف الفاقد الهائل في الإنتاج الذي حدث في مارس آذار وأبريل نيسان أثناء ذروة إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأبلغ هولدين أعضاء البرلمان البريطاني "استعدنا ما يقرب من نصف فاقد النشاط البالغ حوالي 25% الذي حدث في مارس وأبريل، على مدار الفترة منذ ذلك الوقت".

وأضاف هولدين أنه يعتقد أن الاقتصاد ينمو الآن بنسبة 1% تقريبا في الأسبوع، استنادا إلى مسوح للشركات وأرقام تقليدية بدرجة أقل مثل بيانات لحركة المرور والتنقل.

وكان هولدين الوحيد من بين أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة، الذي عارض الشهر الماضي توسيع برنامج بنك إنجلترا لشراء الأصول.

غير أنه قال إن البطالة تتزايد بسرعة وربما تصل الآن إلى حوالي 6% مقابل 3.9% في أحدث البيانات الرسمية.

وأضاف هولدين أمام لجنة شؤون الخزانة بالبرلمان "كان هناك بعض الانقطاعات في سلاسل التوريد المحلية والعالمية وهو ما رفع تكاليف بعض السلع والخدمات".

وأكد قلقه من أن البطالة قد ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، لأن الآثار طويلة المدى لكوفيد-19 تقلل الطلب على عمال التجزئة والضيافة.