بنك مصر يرفع حصته في سي.آي كابيتال لـ25%

قال بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، اليوم الخميس، إنه استحوذ على 9% من أسهم سي.آي كابيتال المقيدة بالبورصة لتزيد حصته إلى 24.70% ويصبح المساهم الرئيسي في بنك الاستثمار.



ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من بنك مصر بشأن القيمة الإجمالية للصفقة.



وقال محمد كمال، مدير المعاملات الحكومية في الرواد لتداول الأوراق المالية "سي.آي كابيتال سيستفيد بقوة من استحواذ بنك مصر على حصة حاكمة به، لأنه أصبح لديه ظهير مصرفي قوي سيساعده في التسهيلات البنكية والتمويلات اللازمة للعمليات المالية غير المصرفية، بينما سيستفيد بنك مصر من قاعدة سي.آي كابيتال في المجال المالي غير المصرفي".



وبلغت أرباح سي.آي كابيتال المجمعة بعد الضرائب وحقوق الأقلية 178.8 مليون جنيه (11.3 مليون دولار) في النصف الأول من العام مقارنة مع 207.7 مليون قبل سنة.



من جهته، قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر في بيان إن الاستحواذ على حصة مؤثرة في سي.آي كابيتال يأتي في إطار "استراتيجيتنا لتطوير أعمال الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تمكننا من تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائنا".



تبلغ القيمة السوقية لبنك الاستثمار سي.آي كابيتال نحو 3.2 مليار جنيه، وأغلق السهم اليوم عند 3.92 جنيه بهبوط 5.3 بالمئة.



بدورها، قالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس "توقيت الشراء جيد جدا لبنك مصر وسط رخص أسعار الأسهم ببورصة مصر... بنك مصر يمتلك السيولة ولم يكن في حاجة لأي موافقات رقابية لذا لم يضيع الفرصة خاصة وأنه يبحث منذ فترة عن استثمار بالمجال المالي غير المصرفي".