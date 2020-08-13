ENBD يجري محادثات أولية للاستحواذ على "بلوم بنك" مصر

بدأ بنك الإمارات دبي الوطني إجراء محادثات أولية للاستحواذ على وحدة البنك اللبناني "بلوم بنك" في مصر.

يأتي ذلك بعد انفجار مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، الأمر الذي أجبر "بلوم" على مراجعة استراتيجياته وسط النظرة المستقبلية السلبية لقطاع البنوك في لبنان.

وكانت مصادر قد أكدت أن بنك الإمارات دبي الوطني، قد اختار شركة "سي أي كابيتال" لتكون مستشاره المالي بصفقة استحواذه على بنك بلوم مصر، في حين ستتولى المجموعة المالية هيرميس مهمة مستشار طرف البائع.

يذكر أن "بوم بنك" يمتلك 42 فرعاً في مصر بحسب موقعه الإلكتروني.