رئيس مجموعة البركة: أرباحنا زادت 62% قبل خصم المخصصات

تراجع صافي أرباح مجموعة البركة المصرفية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتسجل 90 مليون دولار.

وعزت المجموعة انخفاض الأرباح إلى زيادة المخصصات التحوطية لمقابلة الأضرار الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد 19.

حيث ارتفعت هذه المخصصات بنسبة 345% لتبلغ 127 مليون دولار، وهو عبارة عن تحوط للربع الثالث.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الدكتور عدنان أحمد يوسف، أن إجمالي الأرباح زادت 62%، وذلك قبل خصم المخصصات والضريبة.

ولفت إلى أن التأثير الكامل لفيروس كورونا سيظهر في الربع الثالث.

وأشار إلى أن المخصصات توزعت بين المعيار رقم 9، وكذلك المخصصات التي ترصد للعمليات المتعثرة.

ولفت إلى أن الأرباح التشغيلية قد نمت بشكل كبير في وحدة المجموعة الموجودة في مصر، تلتها الجزائر والأردن، منوها بأن الأرباح في السودان قد نمت 150%.

بالمقابل، نوه بأن العمليات التشغيلية للمجوعة جاءت ضعيفة في جنوب إفريقيا، والمغرب وتونس.