6.8 مليار درهم صافي أرباح بنوك أبوظبي النصفية

تراجعت الأرباح الصافية المجمعة لبنوك أبوظبي الثلاثة بحوالي 31% في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 6.844 مليار درهم، مقابل 9.95 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، على الرغم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية لهذه البنوك بحوالي 1% خلال هذه الفترة، لتصل إلى 18.34 مليار درهم، مقابل 18.15 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2019.

وأظهر تحليل بيانات البنوك الثلاثة، أن قيمة المخصصات الإجمالية المجمعة على القروض المتعثرة للبنوك الثلاثة، وهي أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي، ارتفعت بحوالي 142% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 5.06 مليار درهم، مقابل 2.098 مليار درهم في النصف الأول من العام 2019.