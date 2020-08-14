78 مليون درهـم خسـائر نصفية لـ"أمـلاك للتمـويل"

سجلت شركة أملاك للتمويل إجمالي إيرادات 131 مليون درهم للنصف الأول من عام 2020 غير متضمنة مكاسب (خسائر) القيمة العادلة غير المحققة المرتبطة بعقارات استثمارية، في انخفاض طفيف مقارنة مع 132 مليون درهم في النصف الأول من عام 2019.

كما سجلت الشركة خسارة صافية بقيمة 78 مليون درهم في النصف الأول مقارنة بأرباح بلغت 4 ملايين درهم في النصف الأول من 2019، وذلك نتيجة لتأثيرات كوفيد-19 على سوق التمويل العقاري.

وبلغت الإيرادات من أنشطة الأعمال التمويلية 85 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2020، لتتوافق مع تلك التي حققتها الشركة في النصف الأول من عام 2019.

وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 13% لتبلغ 51 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة مع 59 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت أملاك في النصف الأول من عام 2020 تكاليف انخفاض في القيمة بلغت 72 مليون درهم متعلقة بأصول التمويل الإسلامي، مقارنة مع تكاليف انخفاض في القيمة بلغت 59 مليون درهم في النصف الأول من 2019.

وتعود هذه الزيادة بشكل كبير إلى تأثيرات جائحة كوفيد-19. كما سجلت أملاك أرباح قيمة عادلة بقيمة 213 مليون درهم متعلقة بالودائع الاستثمارية بعد اكتمال عملية إعادة الهيكلة. وانخفضت تكاليف الإطفاء بنسبة 14٪في النصف الأول من عام 2020، لتصل إلى 43 مليون درهم مقارنة مع 50 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وتمثل تكاليف الإطفاء تحويل أرباح القيمة العادلة الأولية الناتجة عن الودائع الاستثمارية، وسوف تختلف تبعاً لمستوى تسديد المستحقات للممولين في كل فترة مالية.

وحافظت الأصول على قيمتها عند 5 مليارات درهم، كما بقي إجمالي التزامات الشركة ثابتاً عند 4 مليارات درهم كما في نهاية عام 2019.

ونجحت أملاك في الحصول على موافقة جميع الممولين على الاتفاقية التي تحكم الشروط الجديدة لإعادة هيكلة ديونها. وقد بدأت أملاك الآن بتنفيذ الشروط الجديدة المنصوص عليها في الاتفاقية، والتي تمنح الشركة مرونة أكبر للتكيف مع ظروف السوق الحالية وتسمح لها بتطوير أعمالها لتحقيق النمو في ميزانيتها العمومية.