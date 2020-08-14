20 مليار دولار تبخرت من سوق النقد في أسبوع.. أين ذهبت؟

أشارت بيانات حديثة إلى أن المستثمرين العالميين الذين يراهنون على ارتفاع الأسواق سحبوا قرابة 20 مليار دولار من صناديق النقد خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ضخوا نحو 13.6 مليار دولار في سوق السندات و8 مليارات دولار أخرى في أسواق الأسهم، وهي تاسع أعلى قيمة على الإطلاق في السندات الأميركية المرتبطة بالتضخم.

وقال محللو "بنك أوف أميركا" في تقرير حديث، مستندين إلى بيانات من شركات تتبع التدفقات المالية، مثل "إي.بي.إف.آر"، إن قوة المستهلكين ونشاط بناء المنازل في الولايات المتحدة والتكنولوجيا الصينية وتحركات السندات المرتبطة بالتضخم فرضوا ضغطا صعوديا على عوائد السندات.

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ويظهر تحليلهم للبيانات تسجيل رابع أكبر تدفقات أسبوعية على سندات البلديات بقيمة 1.9 مليار دولار و1.2 مليار دولار في سندات الخزانة الأميركية المرتبطة بالتضخم.

وتشير البيانات إلى أن صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار سجلت تدفقات كبيرة بلغت نحو 10.7 مليار دولار، في تدفق للأموال على السندات مرتفعة العائد للأسبوع التاسع عشر على التوالي في 20 أسبوعا ماضيا، بينما جرى ضخ نحو 4.8 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية، وهو أكبر مبلغ في تسعة أسابيع.