عجز معاملات تركيا يفوق التوقعات لـ 2.9 مليار دولار

قال البنك المركزي التركي، إن عجز ميزان المعاملات الجارية في يونيو بلغ 2.934 مليار دولار. ويزيد الرقم عن توقع رويترز لعجز عند 2.825 مليار دولار.

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وفي مايو أيار، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 3.782 مليار دولار. وفي 2019، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية التركي 1.674 مليار دولار، بحسب "رويترز".

وأفادت بيانات أن الرصيد النقدي للحكومة التركية سجل عجزا بقيمة 9.73 مليار ليرة تركية تعادل نحو 1.4 مليار دولار في شهر مايو 2020، فيما سجل الرصيد الذي يستثني مدفوعات الفوائد، عجزا بمقدار 1.02 مليار ليرة.

وقالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن التوقعات للنظام المصرفي التركي لا تزال سلبية، في الوقت الذي يضغط فيه فيروس كورونا على أوضاع الائتمان.

وتتوقع "موديز" أنه سيكون هناك ضغوط على ربحية البنوك التركية بسبب انخفاض أحجام الإقراض وزيادة المخصصات.

إلى ذلك، تتوقع للنظام المصرفي التركي ضغوطاً إضافية على رأس المال، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية.

وتقول عن النظام المصرفي التركي، إن الاضطراب الاقتصادي العميق الناجم عن تفشي فيروس كورونا سيقلص قدرة المقترضين على السداد.