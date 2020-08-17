716 مليون دولار أرباح البنوك أكثر من 3 أرباعها لــ"الوطني" و"بيتك"

مع اكتمال إفصاحات البنوك الكويتية، أمس، بدا واضحاً أنها لم تعاكس سير اتجاه بيانات المصارف في النصف الأول المتراجع إقليمياً، وعالمياً، حيث أظهرت البيانات المالية المجمعة للبنوك العشرة تحقيقها إجمالي أرباح بلغت 219.116 مليون دينار، أو 716 مليون دولار، في النصف الأول من 2020.

وقد سجلت هبوطاً بلغ 274.49 مليون دينار وبنسبة 55.6 % مقارنة بإجمالي أرباحها في النصف الأول من العام الماضي البالغ 493.6 مليون، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وفي حين عمّ الهبوط جميع المصارف، بنسب تراوحت بين 41 و328.9 %، إضافة إلى تسجيل مصرفين لخسائر، حل بنك الكويت الوطني في المرتبة الأولى من حيث صافي الأرباح في النصف الأول من 2020 بتحقيقه 111.092 مليون دينار.

في المرتبة الثانية، جاء بيت التمويل الكويتي "بيتك" بـ56.917 مليون، ثم بنك برقان بـ22.746 مليون دينار، فالبنك الأهلي المتحد بـ17.676 مليون، وجاء بنك بوبيان خامساً بـ17.143 مليون.

وشكلت أرباح "الوطني" و"بيتك" مجتمعين، والبالغة 168.009 مليون دينار ما نسبته 76.7 %، من إجمالي صافي أرباح البنوك في النصف الأول من العام الجاري.