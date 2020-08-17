موديز: تعثر قروض البنوك السعودية لا يتعدى 1%

أفادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقريرها الأخير حول البنوك السعودية، أن الأرباح المجمعة لـ 10 مصارف مدرجة في السوق السعودية والتي أعلنت عن أرباحها بحلول 11 من أغسطس تراجعت بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي إلى 19.1 مليار ريال.

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وعزت موديز هذ التراجع إلى المخصصات الأعلى التي تم تجنيبها للديون المتعثرة بالإضافة إلى تراجع جودة الأصول.

وارتفعت مخصصات الديون المتعثرة إلى 0.9% من إجمالي الديون في النصف الأول من 0.7% في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقعت موديز استمرار التراجع بجودة أصول المصارف خلال فترة العام أو العام والنصف المقبلة وسط تراجع الإنفاق الحكومي وإجراءات مكافحة كورونا.

وأشارت موديز أن معدل الدخل الصافي إلى الأصول كان قوياً بالنصف الأول عند 1.6% رغم تراجعه من 2.1%.

وأعلنت الوكالة أن النصف الأول شهد نموا بالقروض بدعم من النمو بالقروض السكنية بشكل أساسي.