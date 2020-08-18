مطالبات التأمين بانفجار مرفأ بيروت بلغت 425 مليون دولار

وصلت قيمة مطالبات التأمين في انفجار مرفأ بيروت الضخم إلى 425 مليون دولار، بحسب راوول نعمة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال.

وتم تقديم 2500 مطالبة بحسب حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 10 آلاف.

وقد تم تقدير الأضرار الناجمة عن الانفجار ما بين 10 إلى 15 مليار دولار، علما أن الأضرار المؤمنة لا تتجاوز 3 مليارات دولار بحسب التوقعات.

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إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة CAPE لوساطة التأمين، فادي رومانوس، في مقابلة مع "العربية"، إن حالة الذهول من انفجار مرفأ بيروت، أتبعتها حالة من عدم الوضوح حيال تعويضات التأمين لهذا الدمار غير الطبيعي.

وأضاف رومانوس أنه "لا أحد يمكنه أن يصدق حجم الأضرار، وإلى الآن لم ترسل الشركات خبراء لتقييم الأضرار في ظل غياب التحرك الحكومي".

وتحدث عن ثلاثة أنواع للتأمين من بوالص تأمين الحريق الاعتيادية والتي تستعملها البنوك ومصرف الإسكان وهذه البوليصة لن تغطي خسائر الانفجار حتى لو تضمنت بند الانفجار الداخلي في المنازل.

كما تحدث عن بوالص التأمين الأخرى، والتي تشمل كل المخاطر العقارية أو الصناعية، وفي حال كان سبب الانفجار حادثا عرضيا وليس تخريبيا فلا توجد تغطية، بينما باقي أسباب الحوادث فكلها مغطاة في هذه البوالص.

وقال إن بعض المؤمّنين يحملون بوليصة ضد مخاطر الحرب والإرهاب والطيران فهذه تغطي حسب النص المكتوب فيها، كما تغطي وجود حالات نهب أثناء الانفجار وبعده.

وشرح أن الكثير من المشاكل تنشأ عن شروط بوالص التأمين، ومنها أن شركات التأمين تلزم التبليغ عن الحادث وأضراره خلال 48 ساعة أو 72 ساعة ويرسلون خبيرا للتقييم، وهذا في الحالة اللبنانية سيكون أمرا معقدا لهول الانفجار.