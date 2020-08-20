بنك مصر يقود تحالفاً لترتيب قرض يتجاوز 1.25 مليار جنيه

قاد بنك مصر تحالفا مصرفيا، بصفته المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل ووكيل للضمان، وذلك لتدبير قرض طويل الأجل بمبلغ 1.255 مليار جنيه مصري لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع "كايرو ثرى إيه" للدواجن.

ويتمثل المشروع في إنشاء وتشغيل مزارع لإنتاج الثروة الداجنة بمحافظة الجيزة بعدد 14 مزرعة لإنتاج دواجن التسمين و9 مزارع لإنتاج أمهات الدواجن، بالإضافة إلى معمل تفريخ بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 1.9 مليار جنيه، وفقا لبيان صادر اليوم الأربعاء.

وشمل التحالف بنوك القاهرة وبنك قطر الوطني الأهلي بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين، وبالتعاون مع مكتب زكي هاشم وشركاه بصفته المستشار القانوني للبنوك ومكتب التميمي ومشاركوه بصفته المستشار القانوني لشركة كايرو ثري إيه للدواجن .

وفي بيان، أشار بنك مصر إلى أن مشروع "كايرو ثري إيه للدواجن" من المشروعات القومية، والتي يوليها البنك اهتماماً بالغاً، نظراً لاعتبار قطاع الدواجن من أهم الركائز الرئيسية في تحقيق الأمن الغذائي المصري، بالإضافة إلى كون هذا القطاع من أهم مصادر للدخل الزراعي في مصر.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عاكف المغربي، إن مصرفه حريص على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية الكبرى، بما يعزز من قدرات الدولة على تحقيق زيادة الإنتاج المحلي.

وأوضح أن ترتيب ذلك القرض يأتي تأكيداً لدور بنك مصر في المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات.

وأشار إلى أن بنك مصر انتهى خلال الفترة من مطلع يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020 من ترتيب وتمويل ومشاركة فيما يقرب من 9 عمليات تمويلية بإجمالي مبلغ حوالي 81 مليار جنيه وبحصة مشاركة تبلغ ما يقرب من 32 مليار جنيه.