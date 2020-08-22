أصول البنوك الممثلة بمركز دبي المالي تفوق 180 مليار دولار

قال تقرير نشرته مجلة إيكونوميست، إن دبي حققت نمواً بكل المقاييس خلال فترة زمنية قياسية لتعزز مكانتها مركزاً مالياً ووجهة استثمارية عالمية.

ووفقًا لمؤشر المراكز المالية العالمية، الذي يصنف المدن منذ عام 2007 وفقًا لمجموعة من المقاييس المالية والاقتصادية وجودة الحياة، فقد سدت دبي الفجوة مع المراكز الأولى باطراد وهي تحوم الآن حول المراكز العشرة الأولى، بحسب صحيفة البيان.

وسلطت مجلة إيكونوميست الضوء على مركز دبي المالي العالمي بوصفه قلب دبي المالي النابض، بوصف هذه المنطقة الحرة التي أنشئت في عام 2004 لتعزيز الإمارة مركزاً مالياً ووجهة استثمارية.

وقد تحول المركز إلى مجمع عالمي قوي التأثير من البنوك ومديري الصناديق وشركات المحاماة والمحاسبة، بأكثر من 2500 شركة مسجلة 820 منها مالية و25 ألفاً من أصحاب الاختصاص.

ويستضيف المركز 17 من أكبر 20 بنكاً في العالم و18 مكتب محاماة عالميا رائدا و6 من أكبر 10 مديرين للأصول والعديد منهم لديهم مقارهم الإقليمية وتمتلك البنوك حوالي 180 مليار دولار من الأصول المسجلة.

وأوضحت أن جاذبية مركز دبي المالي العالمي تكمن إلى حد كبير في نظامه الضريبي والتنظيم الضريبي حيث يسمح للأجانب بالملكية الكاملة وللمركز نظام قضائي خاص به أيضًا، قائم على القانون العام والمحاكم التي تنظر في القضايا باللغة الإنجليزية.