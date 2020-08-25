بنك "ساب" يتكبد خسائر بـ7.3 مليار ريال بالربع الثاني

تكبد البنك السعودي البريطاني "ساب" خسائر بـ7.3 مليار ريال بالربع الثاني، مقارنة بخسائر 260 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ6 أشهر، تحول بنك "ساب" للخسارة بـ6.2 مليار ريال، مقارنة بأرباح مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعزى تسجيل صافي خسارة بشكل رئيسي إلى إثبات مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة في الربع الحالي بنحو 7,418 مليون ريال سعودي.

وتعتبر خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة حدثٌ محاسبي لمرة واحدة ولن تؤثر على رأس المال ولا سيولة البنك ولا درجة التمويل ولا القوة الاستراتيجية والميزات التنافسية للبنك، أو قدرتنا على إقراض العملاء أو معايير الخدمة، أو أي من موظفينا.

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وتم إثبات الشهرة بعد الاندماج بين بنك ساب و البنك الأول في يونيو 2019. وكان الانخفاض في قيمة الشهرة للسببين التاليين:

1- الارتفاع الكبير والمؤقت في سعر سهم البنك بتاريخ الاندماج وذلك بسبب انضمام المملكة العربية السعودية إلى مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة (MSCI EM).

2- جائحة فايروس كوفيد 19 غير المسبوقة والظهور غير المتوقع، وأثرها على الاقتصاد قد ساهم في نتيجة توقعات العوائد المستقبلية المتعلقة بالانخفاض في القيمة.

في حال استبعاد خسائر الانخفاض في قيمة الشهرة، يكون صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل مرتفعًا بنحو 310 مليون ريال سعودي.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، ويعود هذا إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 12.7%، وكذلك انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وقابل هذا جزئياً ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات لدعم عمليات تكامل الاندماج للبنكين، والمؤقتة بطبيعتها.