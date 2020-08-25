كريدي سويس ينوي شطب 500 وظيفة

قد يلغي كريدي سويس ما يصل إلى 500 وظيفة في وحدة أعماله المصرفية السويسرية، إذ يسعى إلى تحقيق وفورات سنوية بقيمة 100 مليون فرنك سويسري (110 ملايين دولار) من خلال استراتيجية مصرفية جديدة للأفراد تركز على الأنشطة الرقمية للتقليل من عدد الأفرع.

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وجرى الإعلان عن هذا الإصلاح الشامل، الثلاثاء، وهو أحدث مرحلة في تطوير أنشطة التجزئة السويسرية للمصرف. وسيشهد ذلك قيام البنك بضم فرع بنك إن.إيه.بي إلى علامته التجارية كريدي سويس وإغلاق حوالي ربع فروعه في أنحاء سويسرا. وهذا جزء من حزمة توفير بقيمة 400 مليون فرنك على مستوى المجموعة جرى الكشف عنها في نهاية يوليو تموز.

وقال ثاني أكبر بنك في سويسرا في بيان: "من المتوقع تنفيذ التغييرات في شبكة فروع كريدي سويس في جميع أنحاء سويسرا بحلول نهاية عام 2020".

وأضاف "الهدف هو 109 مواقع مقارنة بعدد 146 في الوقت الحالي، وسيحافظ كريدي سويس على وجوده الإقليمي القوي في المستقبل".

وكان مقرضون أوروبيون آخرون قد أعلنوا إغلاق فروع بعد أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية.

ويسعى كريدي سويس أيضا إلى جذب العملاء الأصغر سنا من خلال إطلاق عرض رقمي جديد في أكتوبر تشرين الأول.