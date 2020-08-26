ارتفاع أرباح "الكويت الوطني - البحرين" 1.6% بالنصف الأول

ذكر بنك الكويت الوطني أن وحدته في البحرين، حققت أرباحا نصف سنوية بقيمة 60.89 مليون دينار بحريني، (49.793 مليون دينار كويتي) لتشكل هذه الأرباح ارتفاعا 1.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان للبنك، ارتفعت الموجودات الإجمالية 4.6% لتبلغ نحو 7.135 مليار دينار بحريني بنهاية يونيو 2020 مقارنة مع 6.824 مليار دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت حقوق المساهمين نحو 692.426 مليون دينار بحريني.

وقال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين علي فردان، إن البنك حقق نتائج جيدة في النصف الأول من العام رغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي، وذلك بفضل مواصلة الاعتماد على الاستراتيجية الواضحة والرؤية السليمة لمجموعة بنك الكويت الوطني بالتركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسية.