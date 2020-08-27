"العربي الوطني" يسترد صكوكاً ثانوية بملياري ريال

يعتزم البنك العربي الوطني الاسترداد المبكر للصكوك الثانوية ذات الفئة الثانية بقيمة ملياري ريال وذلك بكامل قيمتها الاسمية في السابع من أكتوبر المقبل.

وكان البنك قد طرح هذه الصكوك المؤهلة كديون ثانوية من الفئة 2 وفقًا لإطار بازل 3 من خلال اكتتاب خاص عام 2015.

وقال البنك العربي الوطني، إن العدد الإجمالي للصكوك المستردة يبلغ ألفي صك تم إصدارها، وسيكون تاريخ توقف تداولها في السابع والعشرين من سبتمبر المقبل، مبيناً أن القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد تبلغ نحو مليون ريال لكل صك.

وأوضح العربي الوطني أن الاستحقاق الأصلي للصكوك مدته 10 سنوات تُستحق في أكتوبر 2025، مبينا أنه سيتم تحويل قيمة الاسترداد، بالإضافة إلى أي مبالغ للتوزيع الدوري إلى حسابات حملة الصكوك في هذا التاريخ، وذلك بناءً على ملكيتهم المقيدة بتاريخ 28 سبتمبر 2020.