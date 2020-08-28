أرباح بنك "عوده" تقترب من مليار جنيه بالنصف الأول

أعلن بنك عوده عن تحقيق أرباح بلغت قبل خصم ضرائب الدخل نحو 975 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح في بيان، أنه سجل صافي أرباح بلغت نحو 651 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشار إلى أن إجمالي أصوله قاربت نحو 77 مليار جنيه، في حين ارتفعت حقوق الملكية إلى 7 مليار جنيه مصري في يونيو 2020.

ووفق نتائج أعمال البنك، فقد سجل معدل كفاية رأس المال نحو 24.98%، وهو ما يعكس الكفاءة المالية للبنك وقدرته على التوسع في الاستثمارات والتمويل.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك عودة، محمد بدير، إن المؤشرات الإيجابية للبنك تأتي كدفعة قوية تعضد من تواجد البنك في السوق المصرفي المصري بقوة واستكمالا لخططه التوسعية بمصر.

وأوضح أن محفظة التجزئة المصرفية بلغت ما يقرب من 9 مليارات جنيه مصري في يونيو 2020، مقارنة بما يقرب من 8 مليارات جنيه مصري في ديسمبر 2019 بنسبة زيادة قدرها 13%.

وسجلت محفظة ودائع العملاء ما يقرب من 67 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 2% مقارنة بالأرقام التي تم إعلانها في ديسمبر الماضي والتي بلغت نحو 66 مليار جنيه.