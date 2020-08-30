صدمة كورونا تفقد بنوك أميركا 70% من دخلها الفصلي

أظهر تقرير Federal Deposit Insurance Corp الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، تأثيرات صادمة على أداء البنوك الأميركية جراء ظروف جائحة كورونا، وتداعياتها على الاقتصاد الأميركي.

وبحسب التقرير الذي اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، تراجع دخل البنوك الأميركية 70% بالربع الثاني 2020 إلى 18.78 مليار دولار بالمقارنة مع الربع الثاني مع العام الماضي.

وقد ترك فيروس كورونا البنوك غارقة في سيولة لا تجد أدوات توظفها فيها مع تعطل الاقتصاد، وتراجع الإقبال على الاقتراض.

وخصصت البنوك مليارات من الدولارات لخسائر القروض، ووصلت هوامش الربحية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

كما وصل الدخل من الرسوم المصرفية إلى مستوى قياسي متدن.

وقد أغرق العملاء البنوك بإيداعات غير مسبوقة، لدرجة أن البنوك باتت تتوقع ركودًا أطول وأعمق مما توقعته في بداية الجائحة.

وقال المحلل المالي لدى Autonomous Research بريان فوران، إن السيولة النقدية غمرت البنوك، ومن الصعب معرفة ما يجب فعله بها.