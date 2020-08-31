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بنك تدعمه الصين يقرض تركيا 83 مليون دولار

المصدر: بكين - رويترز
البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية
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قال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تدعمه الصين اليوم الاثنين إنه سيقرض تركيا 70 مليون يورو (83.37 مليون دولار) لمساعدتها على التصدي لجائحة كوفيد-19.

ويعد هذا القرض جزءا من تسهيل تمويلي حجمه 13 مليار دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمساعدة القطاعين العام والخاص على التصدي للجائحة.

وكان البنك وافق من قبل على قروض يبلغ مجملها 500 مليون دولار لبنكي تنمية في تركيا من خلال هذا التسهيل.

كلمات دالّة

#الصين, #بنوك
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