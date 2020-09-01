جي بي مورغان ينصح المستثمرين: تحسّبوا لفوز ترمب

أوصى بنك "جي بي مورغان" المستثمرين باتخاذ القرارات الاستثمارية التي تأخذ في الحسبان الاحتمالات المتزايدة لفوز الرئيس دونالد ترمب بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأوضح البنك أن السباق بين ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن أصبح متقاربا، عازيا ذلك إلى حد كبير إلى تأثير العنف على الرأي العام حيال الاحتجاجات، فضلاً عن التحيز المحتمل في استطلاعات الرأي.

وأضاف "جي بي مورغان" أن على المستثمرين مراجعة التوازن في محافظهم لا سيما بين الأسهم الدورية مقابل أسهم التكنولوجيا إلى جانب انكشافهم على أنماط الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

فالشركات في مجالات مثل الطاقة البديلة والبنية التحتية قد تستفيد من فوز الديمقراطيين ، في حين أن الشركات التي تعنى بالسجون الخاصة والدفاع قد يكون أداؤها ضعيفاً.