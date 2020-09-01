السعودية.. ‏19 مليار ريال أرباح المصارف خلال 7 أشهر

حققت البنوك العاملة في المملكة "سعودية وأجنبية" أرباحاً بلغت 18.96 مليار ريال خلال أول 7 أشهر من العام الجاري مقابل 29.34 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع بنسبة 35.4% أي ما يعادل 10.4 مليار ريال.

ويشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لـ11 بنكا وطنيا، إضافة إلى فروع لـ14 بنكا أجنبيا مرخصا للعمل في السعودية، فيما لا تشمل فروع البنوك في الخارج.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، جاء التراجع نتيجة تفشي فيروس كورونا عالميا، ما أدى بدوره إلى انخفاض أسعار الفائدة الأميركية، وبالتبعية نظيرتها محليا، مع خفض هامش أرباح القطاع، إضافة إلى إلزام "ساما" البنوك بتأجيل عديد من الأقساط على الشركات والأفراد بسبب الجائحة.

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وهبط متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية "السايبور" على الودائع بالريال لمتوسط ثلاثة أشهر إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2015، ليبلغ 0.956 في المائة بنهاية يوليو الماضي، مقابل 2.68% بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وبلغ معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" 1% بنهاية يوليو الماضي، وهي مستويات لم تسجل من قبل وفق البيانات المتاحة لدى "ساما"، فيما كانت 2.75% في الشهر نفسه من 2019،.

وبلغ معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" 0.5% بنهاية يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2016، فيما كانت 2.25% بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي.

وبالعودة إلى أرباح البنوك العاملة في السعودية، فقد تراجعت 4.1%، بما يعادل 185 مليون ريال خلال يوليو من العام الجاري، لتبلغ 4.32 مليار ريال، مقابل 4.5 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

ومنذ مطلع العام، حققت البنوك العاملة في السعودية أرباحا خلال ستة أشهر، مقابل خسائر في يونيو الماضي، وهي أول خسائر منذ ديسمبر 2009 "خلال عشرة أعوام ونصف".

وجاءت أرباح البنوك كالتالي: 5.23 مليار ريال في يناير، ثم 4.46 مليار ريال في فبراير، و3.53 مليار ريال في مارس، و3.33 مليار ريال في أبريل، و2.9 مليار ريال في مايو، ثم خسائر بنحو 4.79 مليار ريال في يونيو، ثم تحولت للربحية بنحو 4.32 مليار ريال في يوليو الماضي.

وعن التطور الشهري خلال الفترة الممتدة من مطلع 1993 حتى يوليو 2020 "331 شهر"، سجلت البنوك العاملة في السعودية أعلى أرباح في تاريخها خلال يناير 2020 بنحو 5.23 مليار ريال، فيما سجلت خسائر خلال سبعة أشهر فقط.

أما التطور السنوي، فسجلت البنوك العاملة في السعودية أعلى أرباح في تاريخها خلال العام الماضي بنحو 50.32 مليار ريال، مرتفعة 4.5% "2.17 مليار ريال" عن مستوياتها المسجلة في 2018، البالغة 48.15 مليار ريال، التي تعد ثاني أعلى أرباح في تاريخ القطاع بعد عام 2019.