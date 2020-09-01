أميركا اللاتينية تقترض 400 مليون دولار لشراء لقاح كورونا

قال بنك أميركا الوسطى للتكامل الاقتصادي في بيان اليوم الاثنين إنه وافق على تقديم 400 مليون دولار في قرض إلى سبع دول في المنطقة وجمهورية الدومنيكان لشراء وتوزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا.



ودول أميركا اللاتينية قلقة من أنها قد تجد نفسها خلف الصفوف عندما يجري تطوير لقاح، لأن دولا غنية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا تسعى لشراء الإمدادات الأولى من مصنًعين رئيسيين للقاح.



ووقعت الأرجنتين والمكسيك، وهما عضوان في بنك أميركا الوسطى للتكامل الاقتصادي، اتفاقات بالفعل مع جامعة أوكسفورد وشركة أسترا زينيكا لصناعة الأدوية لإنتاج تجاري للقاحات في أرجاء المنطقة.

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وقال دانتي موسي رئيس البنك إن الموافقة على القرض "تسمح للدول في منطقة أميركا الوسطى بالوصول إلى هذا الإمداد الطبي عندما يصبح متاحا وتنفيذ إجراءات المناعة لشعوبها."



وستحصل كل من بيليز وكوستاريكا والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس ونيكاراجواوبنما وجمهورية الدومنيكان على 50 مليون دولار في إطار برنامج دعم طارئ لجاحة فيروس كورونا.