ديون ضخمة سددتها مصر بالربع الأول رغم خسائر كورونا

أعلن البنك المركزي المصري، سداد مصر ديوناً وفوائد ديون لجهات خارجية بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.8 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشار وفق التقرير الشهري، إلى أن الديون التي تم سدادها موزعة على 5.66 مليار دولار أقساط ديون و1.14 مليار دولار فوائد. وبلغ إجمالي ما سددته مصر من ديون وفوائد ديون خلال الأشهر الستة من أكتوبر 2019 وحتى نهاية مارس 2020 نحو 10.8 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر مارس الماضي إلى نحو 111.3 مليار دولار، مقابل 112.7 مليار دولار في ديسمبر 2019، بتراجع بلغ نحو 1.4 مليار دولار. كما تراجعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة إلى 31.7%، وأكد "المركزي المصري" أن هذه النسبة في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير الدولية.

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وعلى أساس سنوي ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنهاية سبتمبر من العام الماضي بنسبة 17.47%، حيث سجل في سبتمبر 2018 ما قيمته 93.101 مليار دولار.

وبحسب بيانات البنك الدولي، توزعت المديونية الخارجية المستحقة على مصر بواقع 58.86 مليار دولار على الحكومة المصرية ونحو 27.648 مليار دولار على البنك المركزي المصري و9.2 مليار دولار على البنوك العاملة في مصر، و13.6 مليار دولار لبقية القطاعات.

وأشارت البيانات إلى زيادة المديونية الخارجية على الحكومة المصرية بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 58.86 مليار دولار مقابل نحو 57.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، كما زادت بنسبة 3.5% على أساس سنوي.

وبالنسبة للالتزامات الخارجية المستحقة على البنك المركزي المصري، فقد تراجعت بنسبة 0.7% لتصل إلى 27.7 مليار دولار، كما انخفضت مديونية القطاع المصرفي لتسجل 9.2 مليار دولار متراجعة بنسبة 3.2%، وأيضاً تراجعت مديونية القطاعات الأخرى إلى 13.6 مليار دولار.

وبالنسبة لآجال الدين، فقد مثلت الديون طويلة الأجل نسبة 89.9% من إجمالي الديون الخارجية المستحقة بما قيمته 98.3 مليار دولار، كما شكل الدين الخارجي قصير الأجل ما نسبته 10.01% مسجلاً نحو 11 مليار دولار.