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"ساما" محذرة: رصدنا عمليات احتيال مصرفية باسم المؤسسة

المصدر: دبي - العربية.نت
مؤسسة النقد العربي السعودي
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رصدت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة الماضية العديد من المكالمات والرسائل النصية الاحتيالية لجهات وأشخاص مجهولين، والتي تهدف إلى الوصول إلى البيانات الشخصية أو المصرفية لدى الأفراد من خلال استخدام اسم مؤسسة النقد، وإشعاره بوجود مبالغ مالية أو حقوق لدى المؤسسة.

وأكدت المؤسسة في بيان أهمية الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم إفشائها لأي جهات أو أشخاص مجهولين.

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وأشارت في السياق ذاته، إلى أن ممارسات الاحتيال المالي والمصرفي قد تختلف أساليبها وتتنوع طرقها، ولكن هدفها هو التمكن من البيانات الشخصية والسرية للأشخاص المستهدفين؛ لسلب أموالهم أو استغلال حساباتهم البنكية في تمرير عمليات غير نظامية.

وقالت "تأمل المؤسسة، حرصاً على سلامة التعاملات المالية وعملاء المؤسسات المالية؛ أخذ المعلومات من القنوات الرسمية للجهات المنظمة للقطاع المالي والاستثماري، وعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية"

كلمات دالّة

#احتيال مصرفي, #مؤسسة النقد العربي, #ساما, #عمليات احتيال
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