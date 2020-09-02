إخطار بيع ثانوي لأسهم تمثل 1.25% من رأسمال ساب

أعلنت كل من شركة سيتي غروب العربية السعودية وشركة غولدمان ساكس العربية السعودية عن تلقيهما إخطاراً من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي فيما يتعلق بالبيع الثانوي المقترح لحوالي 25 مليون سهم عادي في البنك السعودي البريطاني "ساب"، والتي تعادل حوالي 1.25% من رأسمال البنك.

وأوضحت سيتي غروب، في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أنها ستقوم مع غولدمان ساكس العربية السعودية بدور مديري سجل الاكتتاب والوسطاء بالنسبة للبيع.

موضوع يهمك قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن حجم الاقتصاد المصري بلغ 300 مليار دولار في عام 2019، ليحتل المرتبة الـ 73 بين... موديز: اقتصاد مصر ينمو 2.4% العام المالي الجاري اقتصاد

وقد وافق تابعا مديري سجل الاكتتاب، سيتي غروب جلوبال ماركتس ليمتد وغولدمان ساكس إنترناشونال، على الاستحواذ على الأسهم من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي بعد التسعير في عملية البيع، عن طريق صفقات خاصة (الصفقات المتفاوض عليها).

وسيتم بيع الأسهم بعدها (بنفس السعر لكل سهم) بواسطة سيتي غروب جلوبال ماركتس ليمتد وغولدمان ساكس إنترناشونال للمستثمرين النهائيين عن طريق صفقات خاصة (صفقات متفاوض عليها) وفقًا للوائح ذات الصلة وعملية بناء سجل الأوامر المسرع ("البيع").

وسيتم تسجيل الصفقة الأولى لبيع الأسهم لتابعي مديري سجل الاكتتاب والصفقة التي تليها لبيع الأسهم للمستثمرين النهائيين كصفقات منفصلة في السوق المالية السعودية "تداول" (ما ينتج عنه تسجيل ضعف حجم الصفقة في تداول). وسيتم بدء إجراءات البيع فورًا بعد هذا الإعلان.

وسيتم البيع للمؤسسات المشترية داخل السعودية وخارجها، بما يشمل المستثمرين المؤسسيين خارج الولايات المتحدة وفقًا للائحة إس المندرجة تحت قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، بصيغته المُعدلة ("قانون الأوراق المالية") وللمؤسسات المؤهلة المشترية في الولايات المتحدة وفقًا للقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية.

وبموجب شروط البيع، وافق كل من ناتويست بي إل سي وبانكو سانتاندير إس إي على عدم التصرف في أي أسهم متبقية يمتلكانها في الشركة لمدة لا تقل عن 90 يومًا. ولن تستلم الشركة أي جزء من متحصلات البيع.

يذكر أن نقل الأسهم يظل خاضعًا لنتائج عملية بناء سجل الأوامر المسرع، وتنفيذ الصفقات الخاصة (الصفقات المتفاوض عليها) مع المستثمرين النهائيين المحتملين والتسوية الناجحة لتلك الصفقات. ستعلن شركة سيتي غروب العربية السعودية وشركة غولدمان ساكس العربية السعودية عن أي تطورات جوهرية أخرى بما في ذلك عدد الأسهم (في حال وجدت) التي يتم بيعها وسعر البيع.