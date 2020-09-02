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الصين تصدر قواعد جديدة لتسهيل دخول سوق السندات

المصدر: رويترز
البنك المركزي في الصين
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نشر البنك المركزي الصيني وهيئات تنظيم الصرف الأجنبي والأوراق المالية بالصين مسودة قواعد اليوم الأربعاء تهدف إلى تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق السندات الواسعة لديها.

وبحسب الوثائق التي نشرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يمكن للمؤسسات الأجنبية تداول مشتقات السندات وصناديق المؤشرات المتداولة، أما تلك التي يمكنها الدخول حاليا إلى سوق ما بين البنوك فبمقدورها أيضا تداول السندات في البورصات.

وقال البنك إن هذه التغييرات ستوحد معايير دخول السوق وتساعد في تشجيع الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في سوق السندات الصينية.

كلمات دالّة

#سندات, #الأجنبي, #الصين, #الصرف
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