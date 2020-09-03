الإمارات تطلق منصة لاستبدال الأوراق المالية بالنقد الرقمي

أعلنت محفظة الإمارات الرقمية، عن أولى خطواتها الرئيسية للحد من استخدام الأوراق النقدية التقليدية؛ حيث أصبحت جاهزة لإطلاق منصة "klip" على مستوى الدولة خلال الأسبوع المقبل. وتهدف المبادرة التي تم إعدادها بمشاركة 15 بنكاً وطنياً في الإمارات إلى تعزيز التحول الرقمي في الدولة.

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وقال محمد الجياش، رئيس مجلس إدارة شركة "محفظة الإمارات الرقمية": "لطالما كانت رؤية محفظة الإمارات الرقمية هي العمل على تحفيز المجتمع للتخلي عن التداول التقليدي للأوراق النقدية. لهذه الغاية، تتضمن مهمتنا تنفيذ وإدارة منصة نقدية رقمية تكون مهمتها استبدال الأوراق النقدية التقليدية بالنقد الرقمي وبمشاركة جميع البنوك والشركات والأفراد".

وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: تشهد التكنولوجيا تطوراً متواصلاً، مما يعزز من الكفاءات التشغيلية للشركات ويحسن نمط الحياة اليومية للعملاء. وحقق القطاع المصرفي الإماراتي بالفعل تقدماً ملموساً في المجال الرقمي، حيث اعتمد أفضل التقنيات الرقمية لإنشاء نظام مالي أكثر قوة وفاعلية، ما يدعم رؤية الإمارات التي تهدف إلى تمكين المجتمع على كافة الصعد. ويعد الإطلاق المرتقب لمنصة "klip" بمثابة إنجاز بارز في رحلتنا نحو التحول الرقمي؛ حيث نسعى إلى الحد من التداول النقدي في الدولة، وبالتالي التقليل من المخاطر والتكاليف المرتبطة به. نحن على ثقة من أن هذه المبادرة الرائدة ستعزز الاقتصاد، وتضيف قيمة حقيقية للشركات والمستهلكين على حد سواء في كافة أنحاء الدولة.