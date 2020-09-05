باول: أسعار الفائدة قد تظل منخفضة لسنوات

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحات إن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل منخفضة لسنوات حيث يكافح الاقتصاد طريق العودة من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف باول بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية: "نعتقد أن الاقتصاد سيحتاج إلى أسعار فائدة منخفضة، مما يدعم النشاط الاقتصادي، لفترة طويلة من الزمن، ستقاس بالسنوات".

يتماشى البيان مع تعليقات باول ومسؤولي بنك الاحتياطي الآخرين خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك.

في تغيير كبير في مقاربته للسياسة النقدية، وضع البنك المركزي الآن توجيهًا معلنًا بأنه سيسمح للتضخم بالتعويم فوق هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2% لفترة زمنية بعد الانخفاض إلى ما دون ذلك.

تعني هذه الخطوة بشكل فعال أن بنك الاحتياطي الفدرالي لم يعد يرفع أسعار الفائدة من أجل تجنب التضخم الذي جاء تاريخيًا بمعدلات بطالة منخفضة.