أكبر بنكين في إسرائيل يرسلان وفوداً إلى الإمارات هذا الشهر

يتجه وفود من أكبر بنكين في إسرائيل إلى الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر لاستكشاف فرص التعاون بعد أن بدأت الدولتان تطبيع العلاقات بينهما.

وقال المصرف في بيان يوم الأحد، نقلته وكالة بلومبيرغ، إن وفدًا من بنك Hapoalim المحدود الإسرائيلي برئاسة الرئيس التنفيذي دوف كوتلر، سيسافر إلى الإمارات يوم الثلاثاء للقاء المسؤولين التنفيذيين في البنوك، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الاقتصاديين.

ومن المقرر أن يزور فريق بنك Leumi le-Israel المحدود المكون من 20 من كبار المسؤولين التنفيذيين، بقيادة رئيس مجلس الإدارة سامر حاج يحيى والرئيس التنفيذي حنان فريدمان، دولة الإمارات في 14 سبتمبر. ويخطط البنك لتوقيع اتفاقيات تعاون مع البنوك الإماراتية خلال الزيارة.