بنك القاهرة للعربية: إيرادات النشاط زادت للربع الثاني على التوالي بأكثر من 25%

قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة إنه بالرغم من تراجع أرباح البنك، إلا أن "الشيء المطمئن هو أن صافي الإيرادات من العمليات المصرفية زادت للربع الثاني على التوالي، بنسبة تزيد عن 25%".

وأوضح في حديثه مع العربية أن هذه الزيادة نتاج تطوير الخدمات المصرفية بالبنك وافتتاح الفروع الجديدة، وتقديم خدمات مصرفية متنوعة.

موضوع يهمك نقلت صحيفة مصرية اليوم الأحد عن رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن مصر أرجأت خططها لبيع حصة أقلية في البنك المملوك للدولة من... رئيس مجلس الإدارة: إرجاء بيع حصة في بنك القاهرة بسبب كورونا أسواق المال

وأشار إلى أن بنك القاهرة لديه 3 ملايين عميل، ويجذب بين 300 و400 ألف عميل كل عام، مؤكدا أن هذا نمو جيد جدا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى المصري.

وأوضح أن خطة البنك للتحوط من كورونا، كانت تتمثل في تكوين مخصصات اضمحلال كبيرة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن تظهر حالات تعثر بشكل كبير، لأن الظروف الاقتصادية في مصر جيدة جدا.

وتراجعت أرباح بنك القاهرة بنحو 28% بالربع الثاني من هذا العام لتصل إلى 863 مليون جنيه، فيما تراجعت أرباح البنك بنحو 12% في النصف الأول من هذا العام لتصل إلى نحو 1.7 مليار جنيه.

وكشفت نتائج أعمال بنك القاهرة خلال الربع الثاني من عام 2020 عن استمرار تسجيل معدلات نمو قوية، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 4.9 مليار جنيه بالمقارنة مع 3.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2019 بنسبة نمو بلغت 24%.

وانعكس ارتفاع صافي الدخل من العائد على زيادة نسبة هامش الدخل من العائد(NIM) ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ 5.2% في عام 2019.