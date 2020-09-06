أنباء عن إحياء صفقة استحواذ أبوظبي الأول على عودة مصر

ذكرت وكالة رويترز أن بنك أبوظبي الأول يخطط لاستئناف المحادثات للاستحواذ على أنشطة بنك عودة في مصر بحسب ما أشارت مصادر للوكالة.

ومن المقرر أن يعقد "أبوظبي الأول" اجتماعا داخليا هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن طريقة استئناف المفاوضات وطرح مناقصة نهائية.

وكان البنك قد علق المحادثات بشأن هذه الصفقة التي تقدر قيمتها 700 مليون دولار في مايو الماضي بسبب ظروف السوق الصعبة المتعلقة بجائحة كورونا.

وعند تعليق المحادثات السابقة أكد بنك عودة في مصر في بيان نشر في مايو الماضي، استمراره في أعماله الحالية وفي خططه التوسعية في السوق المصرية وفق استراتيجيته المعتمدة من مجلس إدارته.