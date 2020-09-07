صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر 38.4 مليار دولار بنهاية أغسطس

قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 38.36 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب، بارتفاع طفيف عن 38.315 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز.

كانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس آذار من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

كان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، كشف أن الجنيه المصري ارتفع مقابل الدولار منذ بداية العام وحتى منتصف شهر أغسطس الماضي بنسبة 0.66%، على عكس بقية عملات الأسواق الناشئة التي تراجعت بشدة خلال هذه الفترة.

موضوع يهمك سيصبح الماء عاملا من العوامل الرئيسة التي تقيس بها الوكالات، الجدارة الائتمانية للدول. فهناك بعض الأمور المتعلقة بالماء... تحذير شديد.. المياه تهدد هذه الدول العربية ماليا واقتصاديا اقتصاد

وذكر خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري، المهندس مصطفى مدبولي، أن انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي منذ بداية أزمة كورونا وحتى 16 أغسطس بنسبة 2.32% يعتبر أقل معدل مقارنة بباقي عملات الأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن منتصف شهر يونيو الماضي شهد عودة قوية للمستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم في سوق المال المصرية نتيجة تعافي الأسواق العالمية، وكذلك للجهود المصرية الناجحة في احتواء الآثار الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، ما تسبب في معاودة الجنيه المصري تعافيه التدريجي وارتفاع قيمته مقابل الدولار الأميركي خلال الفترة الماضية.

ونجحت مصر في جذب تدفقات ملموسة من المستثمرين الأجانب خلال شهري يونيو ويوليو، تقدر بنحو 10% من حجم عطاءات أذون الخزانة.

وعلى صعيد التضخم، توقع محافظ البنك المركزي المصري، أن يسجل المعدل السنوي للتضخم العام 6.2% في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2020.