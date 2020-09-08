البحرين تعين بنوكاً بشأن صكوك وسندات دولارية

أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك، اليوم الثلاثاء، أن البحرين عينت بنوكا لترتيب إصدار صكوك وسندات مقومة بالدولار من عدة شرائح.

وقالت الوثيقة التي أصدرها أحد البنوك التي تتولى ترتيب الصفقة، إن البحرين عينت بنك إيه.بي.سي (المؤسسة العربية المصرفية) وسيتي وبنك الخليج الدولي واتش.اس.بي.سي وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب اتصالات مع مستثمرين اليوم الثلاثاء، يعقبها إصدار صكوك لأجل سبع سنوات وكذلك سندات تقليدية لأجل 12 عاما أو لأجل 30 سنة، وفقا لظروف السوق.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي في وقت سابق، إنه من المتوقع أن يتماشى الانكماش الاقتصادي مع تقديرات صندوق النقد الدولي.

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وكان مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي قد قال إن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد اقتصاداتها انكماشا بـ 7.6% هذا العام في خضم تدني أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق يتحدث أثناء منتدى اقتصادي افتراضي.

وتوقع أن تبلغ أسعار النفط 40-50 دولارا هذا العام.

وأشار إلى أن الدول الأخرى المنتجة للنفط قد تشهد انكماشا أكبر.

بالمقلب الآخر، قال محافظ البنك المركزي السعودي إن توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش اقتصاد المملكة "أشد تشاؤما" من التقديرات السعودية نفسها. بينما يتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد السعودية 6.8% هذا العام.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، إنه من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعا مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لكنه لم يذكر أرقاما محددة.