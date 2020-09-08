الجزائر تطلق نظام التأمين الإسلامي "تكافل" لرفد الاقتصاد

قال وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، إن الجزائر ستطلق للمرة الأولى نظام التأمين الإسلامي، المعروف باسم تكافل، بينما تسعى الحكومة لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي في البلاد.

وقال بن عبد الرحمن أيضا إن السلطات تخطط لإنشاء بنوك في دول إفريقية في إطار إصلاحات اقتصادية أوسع في البلد العضو بمنظمة أوبك.

وأعلنت الجزائر عن خطط لتطوير وتنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على النفط والغاز بعد هبوط في إيرادات الطاقة تسبب في مشاكل مالية.

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وأبلغ بن عبد الرحمن إذاعة الجزائر أن التأمين الإسلامي سيكون متاحا في شركات مملوكة للدولة بدءا من الأسبوع القادم.

وأضاف أن تلك الخطوة تأتي في أعقاب تحرك لبنوك الدولة الشهر الماضي لبدء طرح منتجات للتمويل الإسلامي في مسعى لاجتذاب أموال من السوق الموازية.

وتقول الحكومة إن الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ستساعد في إيجاد مصادر جديدة لتمويل الاقتصاد الذي يعتمد بشدة حاليا على إيرادات صادرات النفط والغاز.

وقالت السلطات أيضا إنها ستفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنشاء بنوك في إطار إصلاحات للقطاع المصرفي تعهد بها الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال بن عبد الرحمن إن الخطوات القادمة ستشمل التوسع في الخارج بتأسيس بنوك في دول إفريقية، وبصفة خاصة في دولتي النيجر ومالي المجاورتين.