بنك هبوعليم الإسرائيلي: نتوقع علاقات مع 3 بنوك إماراتية

قال الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم، اليوم الأربعاء، إن أكبر بنوك إسرائيل يتوقع بدء العمل مع بنوك في الإمارات فور توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.



ومن المقرر أن توقع إسرائيل والإمارات الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في الخامس عشر من الشهر الجاري، في احتفال يقيمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.



ويروج الأطراف الثلاثة للفرص الاقتصادية التي يجلبها التطبيع وتم توقيع عدة اتفاقات تعاون في مجال الأعمال بالفعل.



وقال الرئيس التنفيذي للبنك دوف كوتلر، إن علاقات مراسلة مصرفية تسهل التحويل المباشر للأموال بين البلدين ستسهم في تطوير العلاقات التجارية وبين الشركات.

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وصرح لرويترز خلال زيارة للإمارات "أعتقد أننا سنتمكن من العمل مع النظام المصرفي هنا عقب توقيع الحكومتين على الاتفاق الأسبوع المقبل".



وفي حالة المراسلة المصرفية، لا يكون للبنك فروع أو شبكة في دولة معينة وعادة يحول المدفوعات إليها من خلال بنك محلي ينوب عنه.

زيارة للإمارات لمدة يومين

ويرأس كوتلر وفد أعمال إسرائيلي في زيارة للإمارات لمدة يومين مع تطوير البلدين العلاقات الاقتصادية بينهما.



وقال "جئنا هنا لنبني الثقة قبل الحديث عن الأنشطة. أعتقد أنه ينبغي أن نلتقي وجها لوجه لبناء الثقة وهذا ما نفعله".



وفي 13 أغسطس آب، اتفقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات ما يجعل الأخيرة أول دولة خليجية وثالث دول عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل حين يتم التوقيع على الاتفاق النهائي.

سيؤسس علاقات مع أكبر 3 بنوك

وصرح كوتلر أنه يعتقد أن هبوعليم سيؤسس علاقات مع أكبر 3 بنوك في الإمارات ولكنه أحجم عن تسميتها.



وذكر بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات أنه سيبدأ مناقشات مع هبوعليم وبنك لئومي وهو إسرائيلي أيضا.



ويرأس بنك لئومي وفدا للإمارات في الرابع عشر من الشهر الجاري.