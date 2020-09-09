"الأهلي المصري" يوقع عقد تمويل بمليار جنيه مع "بالم هيلز"

وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل بقيمة مليار جنيه وبشروط مميزة لشركة بالم هيلز للتعمير، باستخدام أوراق القبض الناتجة عن بيع الوحدات المسلمة.

وفي تصريحات عقب توقيع عقد التمويل، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، إن التمويل يأتي في ضوء حرص البنك الأهلي المصري على تمويل المشروعات الكبرى بشكل عام، خاصة تلك التي يتركز نشاطها في المجال العقاري لما يتمتع به هذا القطاع من القدرة على حفظ قيمته الاستثمارية على المدى المتوسط وطويل الأجل.

هذا بالإضافة إلى كونه محركا هاما للنمو الاقتصادي لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر ومنها صناعة الحديد والإسمنت والسيراميك والأخشاب والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية، وهو ما يتيح توفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، حيث تقوم الدولة بضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي سعيا للتوسع في المجتمعات السكنية المتكاملة التي تضم مختلف احتياجات قاطنيها.

وأشار عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية بشركة بالم هيلز، علي ثابت، إلى أن هذا الاتفاق سيمكن الشركة من تسويق وبيع الوحدات الجاهزة للتسليم المتوفرة في مشاريع الشركة المختلفة والتي تعتبر منتجا فريدا في السوق العقاري المصري، مع تقديم تسهيلات سداد لعملائنا تصل إلى عشر سنوات حيث سيتم توريق أوراق القبض الخاصة بتلك الوحدات فيما بعد طبقا لبرنامج التوريق المعد سلفا من الشركة. وفى هذا الإطار، نؤكد على التزام الشركة بالوصول إلى صافي الدين المستهدف 1.5 مليار جنيه بحلول نهاية العام".

وأوضح رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات بالبنك الأهلي المصري، شريف رياض، أن سوق الاستثمار العقاري قد شهد تحولا ملحوظا في السنوات الأخيرة انعكس على النمط الاستهلاكي للعملاء، وحركة العرض والطلب وتوازنات السوق، مشيرا إلى المنافسة القوية بين الشركات العقارية في تطوير مشروعاتها بما يتماشى مع تطلعات العملاء وبشكل خاص في المشروعات والتجمعات السكنية الكائنة بالمناطق والمدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر سعيا للتخفيف من حدة الازدحام بمناطق وسط العاصمة، وهو ما يشجع البنك على تمويل المشروعات العقارية بشكل مستمر.

وأكد أن التمويل الممنوح يعكس التنسيق المستمر بين فرق العمل المختصة بالبنك ومسؤولي الشركة للوصول إلى أفضل النتائج التي يسعى إليها الطرفان، خاصة أن معاملات الشركة مع البنك تمتد لسنوات عديدة، قام البنك خلالها بدعم العديد من المشروعات الخاصة بشركة بالم هيلز للتعمير.