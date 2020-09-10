عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق بنوك وتمويل

تشكيل مجلس للإشراف على البنك المركزي العماني

المصدر: دبي – رويترز
البنك المركزي العماني
رابط مختصر

قالت وكالة الأنباء العمانية على تويتر، اليوم الخميس، إن سلطنة عمان شكلت مجلسا للإشراف على البنك المركزي برئاسة تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد.

يضم المجلس وزير الاقتصاد ووكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، حسبما ذكرته الوكالة الرسمية.

ويشغل أعضاء المجلس مقاعدهم فيه لـ5 سنوات.

موضوع يهمك
?
قال محلل في ستاندرد أند بورز غلوبال، اليوم الاثنين، إن سلطنة عمان تواجه مخاطر اقتصادية أشد هذا العام، بسبب ضعف في الطلب...

ستاندرد أند بورز: مخاطر اقتصادية أكبر تواجهها عمان في 2020 ستاندرد أند بورز: مخاطر اقتصادية أكبر تواجهها عمان في 2020 اقتصاد



يأتي ذلك عقب تحول حديث في السياسات اعتمده السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بتعيين وزيرين للشؤون الخارجية والمالية ورئيسا للبنك المركزي.



وتكابد سلطنة عمان، المصنفة ديونها عند "عالي المخاطر" من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، عجزا متفاقما في الميزانية وتباطؤا اقتصاديا من جراء تدني أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

وكان السلطان هيثم قد قال في وقت سابق من العام الحالي إن الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات لتقوية الاقتصاد.

كلمات دالّة

#البنك المركزي العماني, #الخليج, #سلطنة عمان
إقرأ أيضاً المركزي الأوروبي يبقي على سياسات التحفيز دون تغيير المركزي الأوروبي يبقي على سياسات التحفيز دون تغيير 12:47 GMT
إقرأ أيضاً بنك أوف أميركا: صناديق الأسهم الناشئة تفوز بدعم المستثمرين بنك أوف أميركا: صناديق الأسهم الناشئة تفوز بدعم المستثمرين 09:32 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر