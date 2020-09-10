تشكيل مجلس للإشراف على البنك المركزي العماني

قالت وكالة الأنباء العمانية على تويتر، اليوم الخميس، إن سلطنة عمان شكلت مجلسا للإشراف على البنك المركزي برئاسة تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد.



يضم المجلس وزير الاقتصاد ووكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، حسبما ذكرته الوكالة الرسمية.



ويشغل أعضاء المجلس مقاعدهم فيه لـ5 سنوات.

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يأتي ذلك عقب تحول حديث في السياسات اعتمده السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بتعيين وزيرين للشؤون الخارجية والمالية ورئيسا للبنك المركزي.

#مرسوم_سلطاني بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العُماني برئاسة سمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد وعضوية كل من : 1 / وزير الاقتصاد نائبا للرئيس 2 / وكيل وزارة المالية 3 / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال 4 / مقبول بن علي بن سلطان اللواتيا pic.twitter.com/Y1gYpZYJQi — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) September 10, 2020





وتكابد سلطنة عمان، المصنفة ديونها عند "عالي المخاطر" من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، عجزا متفاقما في الميزانية وتباطؤا اقتصاديا من جراء تدني أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.



وكان السلطان هيثم قد قال في وقت سابق من العام الحالي إن الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات لتقوية الاقتصاد.