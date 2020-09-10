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مصر تضاعف مبادرة إقراض قطاعي الصناعة والزراعة لـ200 مليار جنيه

المصدر: دبي - العربية.نت
البنك المركزي المصري
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قال محافظ المركزي المصري إن البنك سيضاعف حجم مبادرة إقراض القطاعات الصناعية والزراعية والمقاولات بفائدة مخفضة، إلى مئتي مليار جنيه.

وأضاف "طارق عامر" أن المركزي سيقدم أربعمئة مليار جنيه لمساندة الصناعة والسياحة والتنمية العقارية.

ولفت إلى مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشروعات الصغيرة التي قدمت تمويلات بقيمة مئتي مليار جنيه، ووفرت نحو مليوني وظيفة.

كذلك كشف عامر أن هناك 260 صندوقا استثمارا أجنبيا يستثمر في سوق الدين الحكومي، بحجم استثمارات يبلغ ثمانية عشر مليار دولار، منها ستين في المئة من صناديق أميركية.

وقال إن مصر سددت 35 مليار دولار من الديون والالتزامات الخارجية خلال فترة كورونا.

كلمات دالّة

#المركزي المصري, #مصر, #البنك المركزي المصري
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